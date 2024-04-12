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12.04.24 09:21

Президент Туркменистана поздравил Олега Кононенко с Днем космонавтики

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Героя Туркменистана и России, командира отряда космонавтов Государственной корпорации «Роскосмос» Олега Кононенко с Днем космонавтики.

«Вы открыли новые страницы в истории космонавтики. Мы гордимся Вашими достижениями в деле изучения и освоения космического пространства», – отметил в своем послании глава государства.

Президент Туркменистана выразил Олегу Кононенко пожелания крепкого здоровья, оптимизма, новых открытий и высоких достижений в ответственной деятельности. Олега Кононенко с Днем космонавтики также поздравил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.   

 

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