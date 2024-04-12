Президент Туркменистана поздравил Олега Кононенко с Днем космонавтики Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Героя Туркменистана и России, командира отряда космонавтов Государственной корпорации «Роскосмос» Олега Кононенко с Днем космонавтики. «Вы открыли новые страницы в истории космонавтики. Мы гордимся Вашими достижениями в деле изучения и освоения космического пространства», – отметил в своем послании глава государства. Президент Туркменистана выразил Олегу Кононенко пожелания крепкого здоровья, оптимизма, новых открытий и высоких достижений в ответственной деятельности. Олега Кононенко с Днем космонавтики также поздравил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. © TURKMENISTAN.RU, 2024