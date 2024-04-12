В столице Туркменистана обсудили вопросы продвижения мира и укрепления доверия между странами

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась конференция «Продвижение мира: реализация стратегий по укреп­лению доверия между странами». В форуме, прошедшем в гибридном формате, приняли участие представители МИД страны, главы дипмиссий, аккредитованных в Ашхабаде, профессорско-преподавательский состав и студенты вузов, а также работники СМИ.

Как отмечалось на форуме, 21 марта 2024 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, инициированную Туркменистаном, об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия. Соавторами данной резолюции выступили 86 стран мира. Выступившие на форуме отметили, что принятие этого документа наглядно продемонстрировало необходимость защиты мира и доверия, а также стремление мирового сообщества консолидировать усилия для достижения этой цели.

Кроме того, на форуме было подчеркнуто, что широкая поддержка резолюции стала еще одним свидетельством того, что стратегические цели нейтрального Туркменистана соответствуют интересам мирового сообщества. Приветствуя активную позицию Туркменистана в выработке эффективных моделей сотрудничества в политико-дипломатической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, выступавшие на форуме отметили необходимость расширения взаимодействия в решении вопросов укрепления мира и доверия.

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