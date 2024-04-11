В российской столице приобщились к творчеству великого Махтумкули

В стенах Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино прошла международная научная конференция на тему «Вклад туркменского поэта, философа и мыслителя Востока Махтумкули Фраги в мировую литературу». Конференция стала важной составляющей череды событий на российской земле, посвященных 300-летию со дня рождения классика туркменской литературы и проводимых при организационной поддержке туркменской дипломатической миссии.

Выступившие на конференции представители Министерства иностранных дел и Министерства культуры Российской Федерации, аккредитованные в Москве иностранные дипломаты, российские и туркменские писатели, поэты, литературоведы отмечали, что важность Махтумкули Фраги для туркменской литературы сопоставима со значением для русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. Истинный патриот своего Отечества, Махтумкули пропускал через сердце все невзгоды и страдания своей страны, поэтому его стихи находили прямой путь к сознанию всех туркмен. И по сей день творческое наследие Махтумкули Фраги является фундаментальным элементом национального самосознания туркменского народа.

Интонационную поэтичность конференции подчеркивало прозвучавшее декламирование стихов великого мыслителя и поэта, а также музыкальное сопровождение вечера: профессиональные музыканты исполнили песни и романсы туркменских композиторов на стихи Махтумкули. Погрузиться в доверительную атмосферу истинной народности помогла участникам события развернутая в Овальном зале библиотеки импровизированная выставка произведений современного туркменского изобразительного искусства. Гости конференции отдали должное мастерству народных художников Туркменистана Курбангельды Курбанова, Аннадурды Мурадалиева, Аллаберды Амангельдыева, заслуженного деятеля искусств Коссекмурада Нурмурадова и других известных авторов.

Глубоко символичным действом, свидетельствующем о нерушимости духовных уз туркменской и русской литератур, стало торжественное вручение главному российскому хранилищу иностранной литературы книг Махтумкули Фраги, изданных на многих языках мира. Драгоценные тома из рук главы туркменской дипломатической миссии Эсена Айдогдыева получил генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Павел Кузьмин.

Настоящий праздник поэзии (а именно таковым в итоге стала научная конференция) не мог не завершиться исконными национальными традициями тоя – дегустацией блюд аутентичной народной кухни, а также фольклорными песнями и танцами.

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