Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел телефонный разговор с президентом Турции

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты (Народным Советом) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю праздника окончания мусульманского поста – Ораза байрамы, выразив убежденность в том, что этот светлый праздник будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами, укреплению дружбы, взаимопонимания и солидарности всей мусульманской уммы (общины).

В ходе телефонного разговора председатель Халк Маслахаты отметил, что для Туркменистана Турецкая Республика является одним из давних и надежных партнеров, дружественные и братские отношения с которым в настоящее время обогащаются новым содержанием.

Собеседники подчеркнули нарастающую динамику развития межгосударственных отношений и обменялись мнениями о приоритетах двустороннего партнёрства, носящего долгосрочный стратегический характер. Также стороны отметили, что духовная общность двух братских народов способствует развитию двусторонних связей.

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