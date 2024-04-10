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10.04.24 10:15

Президент Туркменистана поздравил народ страны с праздником Ораза байрамы

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с праздником окончания мусульманского поста – Ораза байрамы.

Президент страны выразил уверенность, что Ораза байрамы, являющийся высоким символом благотворительности, доброты и гуманизма, озарит чудным светом счастливую жизнь народа страны, который самоотверженно трудится и созидает во имя светлого будущего своей Отчизны. Глава государства также подчеркнул, что Туркменистан в новую историческую эпоху проводит политику, соответствующую глобальным целям мира, безопасности и благополучия.

«Мы достигаем новых высот, успешно реализуя наши программы во имя счастья каждой семьи, обеспечения высокого уровня жизни и благосостояния народа, создания конкурентоспособной национальной экономики», – отметил президент Туркменистана в обращении к народу страны по случаю праздника окончания мусульманского поста.

Он пожелал жителям Туркменистана крепкого здоровья, счастья и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания Отчизны.

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