На Кубке мира по штанге туркменский атлет завоевал медаль и путевку на Олимпиаду в Париже

23-летний мастер спорта из Туркменистана Давранбек Хасанбаев завоевал золотую медаль в рывке на Кубке мира по тяжелой атлетике в Пхукете (Таиланд).

Этого успеха туркменский спортсмен добился в весовой категории до 102 килограммов, в которой борьбу за медали и путевки на Олимпийские игры-2024 вели 40 спортсменов. В толчке Хасанбаев показал четырнадцатый результат (205 кг). В итоге в сумме двоеборья туркменский спортсмен занял 5-е место (392 кг).

Попав в десятку лучших тяжелоатлетов в весовой категории до 102 килограммов, Хасанбаев завоевал путевку на XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

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