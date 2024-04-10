Президент Туркменистана принял главу парламента Грузии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны отметили, что отношения между Туркменистаном и Грузией, выстраиваемые на принципах равноправия и обоюдного уважения, носят традиционно дружественный характер. Глава Туркменистана и спикер парламента Грузии обменялись мнениями по вопросам развития двустороннего партнерства на приоритетных направлениях, в числе которых торгово-экономическая сфера, энергетика, промышленность, и здравоохранение. Также одним из основных направлений туркменско-грузинского сотрудничества было названо взаимодействие в области транспорта и логистики.

Отдельными темами переговоров стали развитие двустороннего сотрудничества в межпарламентской сфере, а также в области науки, образования, культуры и искусства.

Пользуясь случаем, глава государства пригласил руководителя парламента Грузии принять участие в международном форуме глав государств и правительств, посвященном 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, который состоится 11 октября в Ашхабаде.

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