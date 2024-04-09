В Туркменистане отметят окончание мусульманского поста Ораза байрамы 10 апреля

В Туркменистане день празднования окончания мусульманского поста Ораза байрамы отметят 10 апреля, который объявлен нерабочим днем. Соответствующий указ в целях дальнейшего укрепления единства народа Туркменистана, бережного отношения к его многовековым традициям, а также в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса страны, подписал президент Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает провести национальный праздник туркменского народа Ораза байрамы 10 апреля 2024 года. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного указа. В соответствии с Трудовым кодексом Туркменистана дата празднования Ораза байрамы ежегодно определяется указом президента Туркменистана и является нерабочим днем.

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