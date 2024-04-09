Международный конкурс красоты ахалтекинских коней впервые пройдет в городе Аркадаге

Международный конкурс красоты ахалтекинских коней, ежегодно проводимый в Ашхабаде накануне Праздника туркменского скакуна, который отмечается в последнее воскресенье апреля, впервые пройдет в городе Аркадаге. Соответствующее распоряжение на заседании правительства Туркменистана подписал президент Сердар Бердымухамедов.

Документом предписано по случаю Национального праздника туркменского скакуна провести 27 апреля 2024 года в городе Аркадаге международный конкурс красоты ахалтекинских коней. По традиции параллельно с этим событием пройдут творческие конкурсы по художественному изображению ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, фотоснимках, на телеканалах. Здесь награды будут оспаривать художники, скульпторы, ковровщицы, ювелиры, фотографы, работники издательств, дизайнеры и телеоператоры.

Конкурс красоты ахалтекинских коней проводится с 2011 года. По традиции владелец самого красивого ахалтекинца года награждается автомобилем премиум-класса от президента Туркменистана, а победители творческих конкурсов получают денежные призы и ценные подарки.

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