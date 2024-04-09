На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключена 31 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрирована 31 сделка на 20 миллионов 590 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Грузии закупили авиационный керосин и нефтяной дорожный битум, произведённые на технологических установках госконцерна «Туркменгаз», а также карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, коммерсантам из Объединённых Арабских Эмиратов, Турции и Киргизии были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, пряжа хлопчатобумажная, ткань джинсовая и хлопок-волокно.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен и нефтяной дорожный битум производства госконцерна «Туркменнефть», а также ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 6 миллион 701 тысячу манатов.

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