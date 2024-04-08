Состоялся телефонный разговор между Председателем Народного Совета Туркменистана и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Пресс-служба туркменского дипломатического представительства в Москве распространила сообщение для СМИ, в котором говорится, что сегодня состоялся телефонный разговор Председателя Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Гурбангулы Бердымухамедов еще раз тепло поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем и присвоением ей высокой награды Героя Труда, отметив ее значимый вклад в укрепление российской государственности, экономическое и социально-политическое развитие страны. В ходе разговора была подтверждена готовность Туркменистана к неуклонному расширению всестороннего взаимодействия между двумя странами, основанного на принципах стратегического партнерства, важной частью которого являются межпарламентские связи.

Лидер туркменского народа выразил признательность Председателю Совета Федерации за большое личное внимание к развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества с Туркменистаном и пожелал ей крепкого здоровья и новых успехов в работе.

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