В столице Туркменистана состоялась церемония чествования победителей международных соревнований

В спортивном комплексе боевых искусств Олимпийского городка Ашхабада состоялась церемония чествования спортсменов, успешно выступивших на международных соревнованиях в январе–апреле 2024 года.

От имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова спорт­сменам, продемонстрировавшим высокие результаты, были вручены памятные подарки и книга главы государства «Молодежь – опора Родины». Среди них атлеты, успешно выступившие на Кубке мира по пара пауэрлифтингу в Дубае (ОАЭ), международных соревнованиях по самбо и боевому самбо на «Кубок Президента Республики Беларусь» в Минске, на «Кубок основоположников самбо» в Москве, международном турнире по таэквондо в Куала-Лумпуре, отборочном турнире чемпионата Азии по теннису среди игроков до 14 лет в Маскате (Оман) и других престижных соревнованиях.

Участники торжества выразили признательность руководству Туркменистана за высокую оценку их труда. В заключение состоялся концерт мастеров искусств и показательные выступления атлетов.

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