Всемирный день здоровья отмечен в Ашхабаде

В туркменской столице при участии президента Сердара Бердымухамедова состоялся массовый велопробег, приуроченный к Всемирному дню здоровья.

Международная дата, закрепленная в национальном календаре, ежегодно широко отмечается в Туркменистане, что является свидетельством приверженности населения страны к здоровому образу жизни. Участие главы государства в подобных спортивных акциях подчеркивает важность не только самого события, но и решения всех задач, связанных с повышением качества жизни населения. При этом особое значение придается охране здоровья народа, стимулированию и развитию массового физкультурно-оздоровительного движения, популяризации регулярных занятий различными видами спорта.

Велопробеги по случаю Всемирного дня здоровья прошли также во всех областных центрах страны и городе Аркадаге.

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