В Москве проходит череда событий, посвященных 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги

В музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Российской Федерации прошел концерт, посвященный 300-летию со дня рождения классика туркменской литературы и великого мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

Концерт стал важным событием в московском календаре мероприятий с участием деятелей культуры и искусства Российской Федерации и Туркменистана, проводимых организационным комитетом VIII Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова, который подготовил насыщенную программу, посвященную празднованию 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и философа.

Почетными гостями события стали аккредитованные в Москве представители дипломатического корпуса стран СНГ, члены международных организаций, активисты туркменского землячества российской столицы. В программе прозвучали вокальные партии из мировой и российской музыкальной сокровищницы.

С особой теплотой встретили зрители произведения туркменских композиторов Нуры Халмамедова, Чары Нурымова на стихи классиков туркменской литературы Махтумкули, Моллинепса, а также и современных туркменских поэтов Хаджи Какалиева, Ата Атаджанова. Бурной овацией зала было отмечено выступление солистки столичного театра «Геликон-опера» Дарьи Гусейновой, исполнившей монооперу «Монологи Махтумкули Фраги» композитора Мамеда Гусейнова.

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