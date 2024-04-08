В столице Туркменистана состоялась заседание Межведомственной комиссии по правам человека

В Ашхабаде состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Во встрече приняли участие представители Меджлиса (парламента), ряда министерств, ведомств и общественных объединений страны. На повестку дня были вынесены итоги деятельности комиссии за три месяца 2024 года, а также первоочередные задачи реализации перспективных планов в этой сфере.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с открытием в структуре аппарата уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане (омбудсмена) новых направлений деятельности – по защите прав детей, женщин и предпринимателей. В частности, подчеркивалось, что проведение соответствующей работы в этой области призвано содействовать дальнейшему совершенствованию правозащитных механизмов и укреплению потенциала уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане.

На заседании были также обсуждены возможности наращивания сотрудничества с Международной организацией труда (МОТ) и присоединения к ряду международных актов в этой области. В рамках обмена мнениями по проекту дорожной карты совместных с МОТ мероприятий на 2024–2025 годы было подчеркнуто, в Туркменистане уделяется большое внимание созданию необходимых социальных и правовых условий для реализации конституционных прав граждан на труд. На заседании было особо отмечено, что это позволяет достичь стабильного экономического развития, повышения благосостояния граждан, а также развития социального партнёрства между работниками и работодателями.

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