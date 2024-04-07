Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Валентину Матвиенко с присвоением ей звания Героя Труда России

Пресс-служба Посольства Туркменистана в Российской Федерации распространила сообщение о том, что лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил сердечные поздравления Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко по случаю присвоения ей высокого звания Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом России.

В течение всей своей политической карьеры Валентина Матвиенко неоднократно бывала в Туркменистане и активно способствовала развитию и укреплению дружественных политических и торгово-экономических отношений между двумя странами.

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