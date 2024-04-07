В дни священного месяца Рамадана в Туркменистане открылись четыре новые мечети

В дни священного месяца Рамадана в регионах Туркменистана состоялись церемонии открытия четырех новых мечетей.

Так, новые культовые сооружения открылись в посёлках Хазар города Балканабат Балканского велаята (области), Рухубелент этрапа (района) Рухубелент Дашогузского велаята, Довлетли Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята, а также Шатлык Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята.

Мечети были построены туркменскими частными строительными предприятиями в соответствии с народными архитектурными традициями и с использованием современных строительных материалов и технологий.

На церемониях было отмечено, что открытие новых культовых сооружений свидетельствует о бережном отношении в Туркменистане к историческим и духовным традициям народа.

В новых мечетях были даны садака-агзачар (ритуальные трапезы), а также прочитаны молитвы о благополучии руководства и народа Туркменистана.

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