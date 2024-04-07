|07.04.24 08:29
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В дни священного месяца Рамадана в Туркменистане открылись четыре новые мечети
В дни священного месяца Рамадана в регионах Туркменистана состоялись церемонии открытия четырех новых мечетей.
Так, новые культовые сооружения открылись в посёлках Хазар города Балканабат Балканского велаята (области), Рухубелент этрапа (района) Рухубелент Дашогузского велаята, Довлетли Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята, а также Шатлык Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята.
Мечети были построены туркменскими частными строительными предприятиями в соответствии с народными архитектурными традициями и с использованием современных строительных материалов и технологий.
На церемониях было отмечено, что открытие новых культовых сооружений свидетельствует о бережном отношении в Туркменистане к историческим и духовным традициям народа.
В новых мечетях были даны садака-агзачар (ритуальные трапезы), а также прочитаны молитвы о благополучии руководства и народа Туркменистана.
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