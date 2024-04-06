Завершился официальный визит главы Халк Маслахаты Туркменистана в Таджикистан

Завершился официальный визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Таджикистан.

В заключительный день визита глава Народного Совета страны провел рабочее совещание с участием некоторых заместителей председателя Кабинета министров Туркменистана и других руководителей. В ходе встречи были обсуждены отдельные вопросы развития туркменско-таджикского сотрудничества и его перспективы.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода. Стороны обменялись мнениями о перспективах взаимодействия по линии национальных парламентов. На переговорах было отмечено, что в современных условиях особую значимость приобретает парламентская дипломатия, и Туркменистан, уделяя большое внимание продвижению данного формата дипломатической деятельности, активно развивает межпарламентские связи с разными государствами мира. Стороны выразили готовность к развитию сотрудничества в этой области посредством регулярного проведения двусторонних и многосторонних встреч, а также взаимных визитов парламентских делегаций.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов пригласил председателя нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоира Зокирзода и членов таджикского парламента посетить Туркменистан.

Также Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода. В ходе встречи предметом заинтересованного обсуждения стала тема торгово-экономического сотрудничества. В этой связи глава Народного Совета Туркменистана предложил принять согласованные меры в целях обеспечения роста объемов и диверсификации номенклатуры товарооборота, в том числе путем содействия развитию прямых связей между частными компаниями и деловыми кругами. Наряду с этим было предложено предпринять действенные шаги по практической реализации проекта по открытию торговых домов в столицах двух государств.

В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества Гурбангулы Бердымухамедов предложил рассмотреть сферу энергетики. По его словам, речь, в частности, идет о поставках туркменской электроэнергии и природного газа в Таджикистан через территорию Узбекистана.

Председатель Халк Маслахаты подтвердил готовность Туркменистана осуществлять поставки на системной основе, а также детально обсудить технические, организационные и другие вопросы поставок электроэнергии и природного газа. По мнению главы Халк Маслахаты, здесь при необходимости видится целесообразным организовать трехстороннюю встречу с участием экспертов с узбекской стороны.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Кохир Расулзода выразили уверенность, что равноправное, взаимовыгодное партнерство между Туркменистаном и Таджикистаном будет в дальнейшем укрепляться и развиваться на благо дружественных народов.

В этот же день в правительственной резиденции состоялась встреча председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

В ходе встречи таджикский лидер подчеркнул значение нынешнего визита Национального лидера туркменского народа. Как отметил глава Таджикистана, подписанные по итогам переговоров документы придадут новый импульс межгосударственному сотрудничеству, отвечающему интересам двух стран и народов.

Затем председатель Халк Маслахаты Туркменистана и глава Республики Таджикистан проследовали в Международный аэропорт города Душанбе. Здесь, у трапа самолета, Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон тепло попрощались друг с другом, обменявшись наилучшими пожеланиями в адрес братских народов обеих стран.

Завершив программу официального визита в Республику Таджикистан, глава Народного Совета Туркменистана отбыл на родину.

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