|05.04.24 10:03
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Президент Туркменистана встретился с главой Делового совета «Туркменистан – США»
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора Делового совета «Туркменистан – США» Эрика Стюарта, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.
Выразив главе государства искреннюю признательность за уделенное время и предоставленную возможность обсудить приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия, бизнесмен подтвердил стремление деловых кругов США к дальнейшему развитию продуктивных связей с Туркменистаном, располагающим солидным экономическим потенциалом.
В ходе встречи подчеркивалось, что Туркменистан придает большое значение развитию отношений с США на принципах обоюдного уважения и доверия. В этой связи отмечалась значимая роль Делового совета «Туркменистан – США» в развитии двусторонних торгово-экономических отношений, который превратился в действенный инструмент для развития эффективных контактов между экономическими субъектами двух стран.
Как отметил глава государства, с учетом реализуемых в Туркменистане программ, а также созданных благоприятных условий для предпринимателей, имеются новые возможности для интенсификации плодотворного сотрудничества. В числе перспективных направлений туркменско-американского партнерства были названы нефтегазовый сектор, электроэнергетика, возобновляемая энергетика, транспорт, коммуникации, агропромышленный комплекс и сфера высоких технологий.
Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан приветствует наращивание эффективного взаимодействия с компаниями США и готов рассмотреть конкретные предложения со стороны Делового совета. Выразив главе государства признательность за оказываемое доверие, Эрик Стюарт подтвердил стремление деловых кругов США к укреплению позиций на перспективном туркменском рынке.
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