Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посещает Таджикистан с официальным визитом

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе официального визита в Душанбе провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В формате «один на один» и в расширенном составе делегаций стороны обсудили двустороннее взаимодействие в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отметив, что в нынешнем году в Туркменистане и за его пределами широко празднуется 300-летие со дня рождения классика туркменской литературы и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, председатель Халк Маслахаты пригласил таджикского лидера принять участие в торжествах, которые планируется провести в Ашхабаде по случаю этой знаменательной даты.

По окончании переговоров состоя­лась церемония подписания двусторонних документов. Стороны подписали программу сотрудничества между МИД Туркменистана и ­Таджикистана на 2024–2025 годы, соглашение о сотрудничестве между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Центром повышения квалификации и переподготовки работников дипломатической службы МИД Таджикистана, соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и архитектуры, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сейсмостойкого строительства и сейсмологии, а также соглашение между мэриями городов Аркадага (Туркменистан) и Худжанда (Таджикистан) об установлении побратимских отношений.

Председатель Народного Совета Туркменистана встретился также с главой Маджлиси Милли Маджлиси Оли (парламента) Республики ­Таджикистан Рустами Эмомали. Стороны обсудили вопросы расширения туркменско-таджикского партнерства в различных сферах, уделив особое внимание межпарламентскому взаимодействию.

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