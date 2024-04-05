Туркменистан передал гуманитарную помощь для детей дружественного Таджикистана

В медицинском комп­лексе «Истиклол» города Душанбе состоялась церемония передачи подарков детям дружественного таджикского народа от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Данная гуманитарная акция проведена в соответствии с распоряжением президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Согласно документу, Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Республике Таджикистан переданы лекарственные и медицинские средства, текстильная продукция, детская одежда и кондитерские изделия в качестве подарка.

В мероприятии приняли участие члены правительственной делегации Туркменистана, находящиеся в эти дни в Душанбе, а также официальные лица правительства Республики Таджикистан.

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