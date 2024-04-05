|05.04.24 08:18
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Туркменистан передал гуманитарную помощь для детей дружественного Таджикистана
В медицинском комплексе «Истиклол» города Душанбе состоялась церемония передачи подарков детям дружественного таджикского народа от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Данная гуманитарная акция проведена в соответствии с распоряжением президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Согласно документу, Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Республике Таджикистан переданы лекарственные и медицинские средства, текстильная продукция, детская одежда и кондитерские изделия в качестве подарка.
В мероприятии приняли участие члены правительственной делегации Туркменистана, находящиеся в эти дни в Душанбе, а также официальные лица правительства Республики Таджикистан.
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