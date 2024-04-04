В Ашхабаде открылась выставка торгового комплекса Туркменистана

В Ашхабаде открылась выставка торгового комплекса страны, демонстрирующая успехи развития национальной экономики и перспективные направления ее роста. Высокое качество производимой продукции и большой ассортимент оказываемых услуг на смотре демонстрируют 210 предприя­тий и структур торгового комп­лекса Туркменистана и Союза промышленников и предпринимателей страны, осуществ­ляющих свою деятельность в различных областях.

Внимание посетителей выставки привлекают стенды Министерства торговли и внешне­экономических связей, в числе которых предприятия оптово-розничной торговли «Туркменмолторг» и «Туркменбакалея», фирмы «Гаудан – Баджигиран», специализирую­щейся на приграничной с Ираном торговле, Ашхабадское городское объединение рынков и другие.

Ряд экспонентов демонстрирует возможности частного сектора в наращивании выпуска товаров народного потребления. В их числе – текстильщики и обувщики, наладившие производство современной одежды, модельной обуви и другой востребованной продукции. В ходе выставки также состоялась презентация домов мод Министерства текстильной промышленности Туркменистана и Союза промышленников и предпринимателей страны.

Участников выставки с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. «Повышается конкурентоспособность наших товаров, достигаются хорошие результаты в поддержании товарного изобилия на внутреннем рынке, активизации внешней торговли. Товары со знаком «Сделано в Туркменистане» сегодня широко известны на мировых рынках и отличаются высоким качеством и надежностью», – отметил глава государства в своем обращении к участникам выставки торгового комплекса Туркменистана.

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