|04.04.24 08:31
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В Ашхабаде открылась выставка торгового комплекса Туркменистана
В Ашхабаде открылась выставка торгового комплекса страны, демонстрирующая успехи развития национальной экономики и перспективные направления ее роста. Высокое качество производимой продукции и большой ассортимент оказываемых услуг на смотре демонстрируют 210 предприятий и структур торгового комплекса Туркменистана и Союза промышленников и предпринимателей страны, осуществляющих свою деятельность в различных областях.
Внимание посетителей выставки привлекают стенды Министерства торговли и внешнеэкономических связей, в числе которых предприятия оптово-розничной торговли «Туркменмолторг» и «Туркменбакалея», фирмы «Гаудан – Баджигиран», специализирующейся на приграничной с Ираном торговле, Ашхабадское городское объединение рынков и другие.
Ряд экспонентов демонстрирует возможности частного сектора в наращивании выпуска товаров народного потребления. В их числе – текстильщики и обувщики, наладившие производство современной одежды, модельной обуви и другой востребованной продукции. В ходе выставки также состоялась презентация домов мод Министерства текстильной промышленности Туркменистана и Союза промышленников и предпринимателей страны.
Участников выставки с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. «Повышается конкурентоспособность наших товаров, достигаются хорошие результаты в поддержании товарного изобилия на внутреннем рынке, активизации внешней торговли. Товары со знаком «Сделано в Туркменистане» сегодня широко известны на мировых рынках и отличаются высоким качеством и надежностью», – отметил глава государства в своем обращении к участникам выставки торгового комплекса Туркменистана.
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