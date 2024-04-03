В МИД Туркменистана обсудили проблемы миграции в Центральной Азии

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с региональным координатором Международной организации по миграции по Центральной Азии (МОМ) Зейналом Гаджиевым.

Стороны отметили позитивное развитие сотрудничества Туркменистана с МОМ, подчеркнув, что вопросы обеспечения прав беженцев, лиц без гражданства и противодействия торговле людьми рассматриваются Туркменистаном в качестве приоритетных направлений взаимодействия с международными организациями. В рамках обсуждения плана мероприятий на 2024 год были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов правительства Туркменистана и МОМ на ближайшую перспективу.

В ходе переговоров было отмечено, что Туркменистан верен взятым на себя обязательствам в области решения проблем беженцев, лиц без гражданства и мигрантов на национальном и международном уровнях.

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