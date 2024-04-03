В столице Туркменистана обсудили вопросы партнерства с Парламентской ассамблеей ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов встретился с вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Рейнхольдом Лопаткой, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны отметили успешное развитие двустороннего взаимодействия в последнее время по таким ключевым направлениям, как энергетическая безопасность, транспортная взаимосвязанность и экологическая безопасность. По мнению сторон, заметно активизировались эффективные контакты Туркменистана с такими институтами ОБСЕ, как Парламентская ассамблея, Офис верховного комиссара по делам национальных меньшинств и Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Говоря о возрастающей роли парламентской дипломатии, стороны обсудили ключевые направления взаимодействия между Меджлисом (парламентом) Туркменистана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

В завершение встречи стороны выразили намерение продолжить практику совместного проведения тематических семинаров и конференций в Туркменистане в целях развития межпарламентского диалога и обмена мнениями с международными экспертами.

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