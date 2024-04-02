В Ашхабаде состоялось заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспия

В МИД Туркменистана состоялось 61-е заседание Межведомственной комиссии страны по вопросам Каспийского моря. В заседании приняли участие ряд вице-премьеров и глав министерств и ведомств Туркменистана, деятельность которых связана с Каспийским морем.

Выступая на совещании, участники отметили, что Туркменистан занимает инициативную позицию по выработке сбалансированных решений вопросов каспийской проблематики. Было также подчеркнуто, что Туркменистан сыграл важную роль в развитии договорно-правовой базы сотрудничества в регионе Каспийского моря, и данный процесс успешно развивается в соответствии с нормами международного права.

Участники заседания обсудили план мероприятий комиссии на 2024 год, затрагивающий такие актуальные сферы, как экономика, безопасность, транспорт и проведение международных мероприятий. Особое внимание на заседании было уделено вопросам экологии Каспия. На заседании было подчеркнуто, что Туркменистан продолжит активную деятельность в целях упрочения отношений дружбы, добрососедства и широкого взаимодействия между прибрежными государствами.

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