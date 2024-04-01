На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 36 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 36 сделок на 70 миллионов 944 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Турции, Афганистана, Грузии, Узбекистана и Украины приобрели обессеренную дизельную фракцию, карбамид, техническую серную кислоту производства госконцерна «Туркменхимия», а также гидроочищенное дизельное топливо, сжиженный газ, нефтяной дорожный битум, мазут топочный малосернистый, масло базовое и полипропилен, производства госконцернов «Туркменнефть» и «Туркменгаз». Помимо этого, коммерсантам из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Азербайджана были реализованы комплекты постельного белья, хлопчатобумажная пряжа и ткань.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, произведенный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также пряжу хлопчатобумажную, ковры ручной работы и экстракт солодкового корня. Общая сумма составила 42 миллиона 79 тысяч манатов.

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