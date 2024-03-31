Парламент Туркменистана принял ряд новых законопроектов

Меджлис (парламент) Туркменистана на пятом заседании седьмого созыва рассмотрел и принял ряд законопроектов, разработанных в соответствии с приоритетами государственной политики страны.

Депутаты парламента обсудили проект закона «Об энергосбережении и энергоэффективности», устанавливающий правовую, экономическую и организационную основы стимулирования работы в данной области. Как отмечалось на заседании, в целях реализации государственной политики в этом направлении предусматривается применение энергоэффективных технологий и внедрение в стране энергоменеджмента, что будет способствовать дальнейшему развитию национальной экономики.

Заинтересованный обмен мнениями состоялся при рассмотрении проекта закона «О гидрометеорологической деятельности». По мнению выступивших депутатов, данный документ определяет государственную систему гидрометеорологических наблюдений, правовые основы регулирования при предоставлении органам государственной власти, юридическим и физическим лицам конкретной информации о гидрометеорологической деятельности и состоянии окружающей среды. Законопроект также содержит положения о подготовке специалистов в этой области, финансировании соответствующих работ и международном сотрудничестве в этой сфере.

При обсуждении проекта закона «О ратификации Соглашения между правительством Туркменистана и правительством КНР о международном автомобильном сообщении» парламентарии подчеркнули, что документ упорядочивает автомобильные пассажирские и грузовые перевозки между двумя странами на взаимовыгодных условиях.

На заседании были также рассмотрены законопроекты «О внесении дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана», «О внесении изменений и дополнения в Семейный кодекс Туркменистана», «О внесении изменений в Кодекс Туркменистана «О земле», а также «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О ветеринарном деле». Как подчеркивалось, данные нормативно-правовые акты усовершенствованы в соответствии с Конституцией Туркменистана и реалиями времени.

Вынесенные на рассмотрение Меджлиса Туркменистана проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты. Рассмотренные парламентом законопроекты теперь поступят на подпись президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, после чего обретут силу закона.

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