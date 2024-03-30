В Туркменистане отметили годовщину создания Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова

В мэрии города Аркадага состоялась конференция, посвященная годовщине создания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В работе форума приняли участие заместители председателя Кабинета министров, руководители и члены Халк Маслахаты (Народного Совета), депутаты Медж­лиса (парламента), руководители министерств, ведомств, а также главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических миссий.

В выступлениях участников конференции подчеркивалось, что сегодня Туркменистан известен в мире как страна счастливого детства, где исполняются заветные мечты юных граждан, и основой тому – политика, нацеленная на обеспечение физического, интеллектуального и духовного развития подрастающего поколения страны.

Также отмечалось, что благотворительный фонд создан в марте 2021 года по инициативе председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в целях социальной защиты юных туркменистанцев и восстановления здоровья нуждающихся в помощи детей. Штаб-квартира Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова расположена в городе Аркадаге.

Фонд проводит масштабную и эффективную работу в гуманитарной сфере. Выделение новых, укомплектованных передовым оборудованием автомобилей «скорой помощи» для медучреждений регионов Туркменистана является ярким свидетельством комплексной заботы о детях в стране. Также при поддержке благотворительного фонда отправлена гуманитарная помощь детям Турецкой Республики, Российской Федерации, Афганистана, Украины и Палестины.

В рамках нынешних мероприятий за счет средств фонда для ребят была организована экскурсия в торгово-развлекательный центр «Аркач» в Ашхабаде.

Также на конференции состоялась презентация книги главы государства «Анау – культура из глубин тысячелетий».

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