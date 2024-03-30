В городе Аркадаге состоялась презентация новой книги президента Туркменистана В городе Аркадаге состоялась презентация книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий», посвященной провозглашению древнего туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. В презентации приняли участие заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, члены Халк Маслахаты (Народного Совета), депутаты Меджлиса (парламента), руководители министерств, ведомств, общественных организаций и СМИ страны, а также главы дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде. В выступлениях участников презентации подчеркивалась актуальность новой книги главы государства в изучении и популяризации истории и национального культурного наследия туркменского народа. По мнению выступавших, выход новой книги стал подарком всем любителям книги в Туркменистане и за рубежом в свете провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. © TURKMENISTAN.RU, 2024