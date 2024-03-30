Президент Туркменистана подписал указ о помиловании в честь священной Ночи предопределения в месяце Рамадан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании правительства страны подписал указ «О помиловании в честь священной Гадыр гиджеси (Ночи предопределения) осужденных лиц». Президентский указ освобождает 356 помилованных граждан Туркменистана от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

Глава государства, подписывая документ, отметил, что по сложившейся традиции в Туркменистане, в канун священной Ночи предопределения в месяце Рамадан проводится помилование осужденных граждан, искренне раскаивающихся в содеянном. Президент Туркменистана поручил руководителям правоохранительных органов провести необходимую работу для освобождения осужденных из мест заключения и возвращения их в ближайшее время к своим семьям. Хякимам (главам администраций) велаятов (областей), районов и городов страны, а также другим руководителям дано указание принять соответствующие меры для трудоустройства помилованных лиц.

Президент Туркменистана пожелал помилованным гражданам добросовестно работать, жить плодами своего честного труда и искренне служить Отчизне. Ночь предопределения, или 27-я ночь месяца Рамадан, когда мусульмане соблюдают священный пост, является одной из самых почитаемых в исламе и отмечается в этом году в ночь на 6 апреля.

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