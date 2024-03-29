Президент Туркменистана встретился с главой МИД Ирана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейна Амира Абдоллахияна, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили новые формы и методы взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе в соответствии с современными требованиями, активизации отношений в сферах экспорта и транзита энергоносителей. Также стороны обменялись мнениями по вопросам наращивания взаимодействия в электроэнергетической и транспортной сферах.

В завершение встречи президент Туркменистан Сердар Бердымухамедов и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразили уверенность, что дружественные отношения между государствами-соседями, основанные на принципах добрососедства, будут и впредь расширяться во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Также глава МИД Ирана провел переговоры с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

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