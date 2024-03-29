В столице Туркменистана прошел международный медиафорум

В Ашхабаде прошел международный медиафорум «Туркменская земля – центр древних цивилизаций», приуроченный к торжествам по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году и 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Во встрече приняли участие руководители и представители туркменских и зарубежных СМИ. В обсуждении актуальных региональных и мировых проблем приняли участие топ-менеджеры и сотрудники информационных агентств, телерадиокомпаний, кинообъединений, интернет-порталов, газет и журналов из Великобритании, Венгрии, Грузии, Ирака, Казахстана, Киргизии, России, Турции, Узбекистана и Туркменистана, а также международных организаций.

Как отмечалось на открытии форума, возрастающая внешнеполитическая активность туркменского государства, направленная на расширение партнерства со всеми странами мира, наглядно проявляется в области СМИ. В частности, Туркменистан укрепляет свое присутствие на международных площадках, в том числе медийных, интегрируясь в общее информационное пространство, и нынешняя встреча – очередной значимый шаг в этой области.

В выступлениях участников медиафорума отмечалось, что международный медиафорум – хорошая платформа для обмена опытом между профильными структурами и наращивания долгосрочного международного сотрудничества в этой области. Вместе с тем, отмечалась его значимость для всех государств, представленных на нем, в плане определения перспектив взаимодействия, выработки новых подходов по формированию актуальной повестки дня в таком направлении, как СМИ.

Сделав акцент на том, что Туркменистан является центром древних цивилизаций, делегаты подчеркнули, что нынешнее мероприятие – свидетельство огромного почитания туркменским народом своей культуры, исконных национальных традиций и обычаев, которые передаются из поколения в поколение и выступают залогом формирования новых ценностей.

В завершение медиафорума его участники отметили плодотворный характер дискуссий и выразили уверенность, что его итоги будут содействовать выполнению средствами массовой информации возложенной на них особой миссии по культурному и духовному просвещению во имя сближения и взаимопонимания.

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