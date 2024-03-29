Глава МИД Туркменистана встретился с первым заместителем гендиректора ТАСС

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с первым заместителем генерального директора российского информагентства ТАСС Михаилом Гусманом, прибывшим в Ашхабад для участия в торжествах по случаю объявления древнего туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира.

В ходе встречи стороны наметили основные направления двустороннего сотрудничества в информационной сфере. На переговорах было отмечено, что важным фактором партнерства Туркменистана с ТАСС стала аккредитация журналиста агентства при МИД Туркменистана.

Также туркменская сторона подчеркнула, что установление и развитие партнерских связей Туркменистана в области информационной политики и СМИ является одной из первостепенных задач, определенных президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в целях повышения уровня международного сотрудничества в медийной сфере.

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