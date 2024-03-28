Председатель Халк Маслахаты Туркменистана принял участие в открытии новой мечети

Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии новой мечети в районе Ак бугдай Ахалского велаята (области).

Новая мечеть представляет собой комплекс зданий, в который входят специальные помещения для ритуальных трапез, осуществления религиозных обрядов и другие сооружения. При возведении мечети были использованы старинные традиции национального зодчества и современный опыт строительства культовых зданий с применением современных технологий и строительных материалов. Общая площадь культового сооружения составляет 6 гектаров, и здесь могут одновременно молиться 500 человек. Высота каждого из четырех минаретов 50 метров, купола – 30 метров, что символизирует длительность месяца по дням, а 24 окна, расположенных по основанию купола – продолжительность суток в часах.

После церемонии открытия новой мечети глава Народного Совета Туркменистана, гости и прихожане приняли участие в ритуальной трапезе, проведенной по случаю открытия нового комплекса. В заключение председатель Халк Маслахаты Туркменистана обратился к собравшимся с предложением, в знак проявления почтения к предкам и наследию прошлого, новое культовое сооружение, воздвигнутое на этой священной земле, назвать «Мечеть Сейита Джемалетдина». Он также сообщил, что руины сооружения, именуемого в народе мечеть Сейита Джемалетдина, которая была разрушена Ашхабадским землетрясением в 1948 году, находятся на юге Анау. Почтенные старейшины одобрили предложение Гурбангулы Бердымухамедова.

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