Президент Туркменистана провел переговоры с генеральным секретарем Организации тюркских государств

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, прибывшего в Ашхабад для участия в мероприятиях по случаю провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества тюркских государств в различных сферах. В частности, стороны отметили, что уходящие корнями в глубь веков культурные и духовные традиции служат прочной основой для углубления плодотворных связей между тюркоязычными странами. Глава государства и его гость особое внимание уделили расширению традиционного диалога Туркменистана с Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), направленного на сохранение, изучение и популяризацию в мире культурного наследия тюркских народов.

Одной из тем обсуждения стало празднование в Туркменистане 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, чьи произведения являются достоянием тюркского мира и всего человечества. Как отмечалось, в этой связи намечены многочисленные мероприятия, нацеленные на изучение и распространение литературного наследия великого туркменского поэта.

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