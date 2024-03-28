Президент Туркменистана принял глав теннисных федераций

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял президента Международной федерации тенниса (МФТ) Дэвида Хаггерти и президента Азиатской федерации тенниса (АФТ) Юрия Польского, прибывших в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития в Туркменистане спорта, в частности, тенниса, и утверждения в обществе принципов здорового и активного образа жизни. Подчеркнув, что в Туркменистане достигнуты большие успехи в данном направлении, Дэвид Хаггерти вручил главе государства соответствующий сертификат Международной федерации тенниса.

В свою очередь президент Туркменистана отметил, что нынешний визит руководителей МФТ и АФТ является важным событием в развитии туркменского тенниса. Он также выразил уверенность, что итоги визита придадут традиционному партнерству новый импульс развития и послужат дальнейшей популяризации этого вида спорта в Туркменистане.

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