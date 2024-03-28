Президент Туркменистана провел переговоры с генеральным секретарем Всемирной туристской организации

Президент Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураба Пололикашвили, прибывшего в Ашхабад для участия в международной конференции «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане».

На переговорах было отмечено, что одним из ключевых векторов внешней политики Туркменистана является развитие многопланового стратегического партнёрства с ООН и её специализированными структурами, в том числе с Всемирной туристской организацией. В этой связи глава государства подчеркнул, что Туркменистан с 1993 года является членом ЮНВТО, и за более чем 30 лет партнерства накоплен ценный опыт сотрудничества. Вместе с тем, отметив, что потенциал партнерства используется не полностью, глава государства выразил поддержку установлению более эффективных двусторонних отношений, отвечающих современным реалиям и возможностям Туркменистана.

В ходе встречи было отмечено, что исторические памятники Туркменистана, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, дают возможность ознакомиться с уникальным культурным наследием и древней историей туркменского народа. Также стороны обменялись мнениями относительно развития международного сотрудничества в сфере экологического и оздоровительного туризма.

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