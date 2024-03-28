Президент Туркменистана встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири, прибывшего в Ашхабад для участия в международной конференции «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане».

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах многопланового взаимодействия между Туркменистаном и ОЭС. Было, в частности, отмечено наличие у государств-членов ОЭС больших возможностей для наращивания взаимовыгодного партнёрства по ряду направлений. По мнению сторон, это прежде всего касается взаимодействия в торгово-экономической сфере, в культурно-гуманитарной области, а также по линии экологии и туризма.

Одним из приоритетных направлений партнерства был назван энергетический сектор. Глава государства в ходе встречи подчеркнул, что Туркменистан, обладая огромными запасами природного газа, готов диверсифицировать его поставки, в том числе потребителям и транзитерам в ОЭС.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам развития взаимовыгодного сотрудничества в транспортной сфере на пространстве Организации экономического сотрудничества.

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