В Ашхабаде обсудили возможности развития туризма в Туркменистане

В Ашхабаде, в отеле «Йылдыз» («Звезда»), состоялась международная конференция «Основные направления и возможности развития туризма в Туркменистане». В форуме приняли участие представители ряда министерств, ведомств Туркменистана, организаций и компаний страны, работающих в сфере туризма, а также представители профильных международных учреждений и компаний.

Выступившие на конференции отметили, что развитие международного взаимодействия в сфере туризма играет важную роль во внешней политике Туркменистана. Было также подчеркнуто, что на сегодняшний день страна активно наращивает диалог со Всемирной туристской организацией, Всемирной федерацией туристических городов, а также развивает двустороннее и многостороннее сотрудничество с зарубежными партнёрами в области туризма.

По мнению докладчиков, в Туркменистане много сделано для развития туризма. Все свидетельствует об огромном туристическом потенциале страны, подчеркивалось на конференции. В рамках конференции участники обменялись опытом, информацией и рекомендациями по внедрению мировых стандартов в туристическую отрасль. На полях форума состоялись двусторонние встречи специалистов министерств, ведомств и частных компаний сферы туризма Туркменистана с иностранными партнерами.

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