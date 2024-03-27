Туркменский город Анау объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году

В здании «Белая юрта туркмен», расположенной в «Долине Новруз» под Ашхабадом, состоялась торжественная церемония присвоения старинному туркменскому городу Анау титула культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

В церемонии приняли участие члены правительства страны, руководители и представители Халк Маслахаты (Народного Совета), Медж­лиса (парламента), министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ, а также аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса.

Почетными гостями праздника стали прибывшие в Ашхабад руководители и представители Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Организации тюркских государств, Парламентской ассамблеи тюркских государств и других организации, а также творческие и научные делегации стран региона. Гостей и участников мероприятия в «Долине Новруза» встретили песенно-музыкальными выступлениями мастера искусств.

Затем, в здании «Белая юрта туркмен» состоялся большой праздничный концерт мастеров искусств Туркменистана и ряда тюркоязычных стран. Главным лейтмотивом концерта стала идея диалога культур, дружбы народов, их творческого союза.

В рамках культурной программы для гостей торжеств были организованы экскурсии к одному из выдающихся исторических памятников – мечети Сейит Джемалетдина, построенной в XV веке. Также гости посетили «умный» город Аркадаг и ознакомились с другими достопримечательностями туркменской столицы и Ахалского велаята (области).

Проект «Культурная столица тюркского мира» призван раскрыть потенциал культуры тюркских народов и ознакомить с их культурным наследием. Он предполагает ежегодную концентрацию творческих ресурсов в различных городах тюркоязычных стран, создание на этой основе серии гуманитарных мероприя­тий, базирующихся на прочных исторических связях и развивающих в современную эпоху диалог между самобытными культурами тюркских государств.

Туркменистан второй раз в качестве страны культурной столицы тюркского мира получает возможность привлечь внимание научной и творческой интеллигенции к своей древней истории и национальной культуре. В 2015 году этот статус получил город Мары.

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