В городе Аркадаге стартовала международная олимпиада по математике среди школьников

В первом в Туркменистане «умном» городе Аркадаге стартовала международная предметная олимпиада по математике среди школьников, организованная при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В математическом состязании принимают участие талантливые школьники из Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

На церемонии открытия международной олимпиады по математике, прошедшей в первом специализированном учебно-воспитательном комплексе города Аркадага, была выражена признательность руководству Туркменистана за условия, созданные для проведения интеллектуального конкурса на высоком организационном уровне.

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