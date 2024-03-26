Глава МИД Туркменистана провел переговоры с Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ

В Ашхабаде состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с делегацией Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) во главе с генеральным секретарем организации Султанбаем Раевым. Гости прибыли в Туркменистан для участия в церемонии объявления древнего туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира 2024 года.

Одной из важных тем беседы стала популяризация творчества великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги, а также культурного значения древнего туркменского города Анау на различных международных платформах, таких, как ТЮРКСОЙ, ООН, ЮНЕСКО и других.

Глава МИД Туркменистана поблагодарил делегацию ТЮРКСОЙ за подготовку мероприятий по случаю объявления древнего туркменского города Анау столицей тюркского мира в 2024 году. Было также подчеркнуто, что Ашхабад нацелен на расширение комплексной работы по сотрудничеству с Международной организацией тюркской культуры.

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