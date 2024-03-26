На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрирована 21 сделка на 46 миллионов 102 тысячи долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Афганистана и Мальты закупили масло базовое, топочный малосернистый мазут и сжиженный газ, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Турции и Германии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, солодковый корень.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен, нефтяной дорожный битум и смесовый парафиновый гач (госконцерна «Туркменнефть»), а также ковры ручной работы, хлопчатобумажную пряжу и напиток чайный с солодковым корнем. Общая сумма сделок составила 19 миллионов 681 тысяча манатов.

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