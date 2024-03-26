Посольство России в Ашхабаде поблагодарило народ Туркменистана за поддержку в связи терактом

Посольство Российской Федерации в Ашхабаде поблагодарило народ Туркменистана за поддержку и соболезнование в связи с террористическим актом в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

«В последние дни мы постоянно чувствовали поддержку братского туркменского народа. В Туркменистане единодушно осудили омерзительный теракт в "Крокус Сити Холле". Повсеместно звучали соболезнования в адрес семей и близких погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – отмечается в сообщении. В нем также подчеркивается, что десятки записей в книгах соболезнований, открытых в Ашхабаде и Туркменбаши, оставили официальные лица Туркменистана, представители дипломатического корпуса, общественных организаций, неравнодушные жители страны.

Отдельную благодарность диппредставительство выразило представителям туркменского бизнеса, которые в выходной день вышли на работу и безвозмездно помогли посольству организовать мероприятия в память о невинных жертвах теракта.

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