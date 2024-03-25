В Туркменистане подарят более 155 тысяч компьютеров ученикам первых классов

Более 155 тысяч учеников первых классов средних школ Туркменистана получат в новом, 2024-2025 учебном году в подарок компьютеры от государства. Соответствующее постановление на заседании правительства страны, подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

На заседании было отмечено, что в текущем, учебном году планируется обеспечить ноутбуками 155 тысяч 641 первоклассника. Также было подчеркнуто, что в настоящее время подготовлены образцы компьютеров, технические характеристики которых проанализированы соответствующими ведомствами, а также получены сертификаты стандартов их качества. Глава государства подписал постановление о закупке Министерством образования Туркменистана ноутбуков для вручения их в подарок ученикам, которые будут приняты в 2024-2025 учебном году в первые классы общеобразовательных школ страны.

В Туркменистане с 2011 года существует традиция дарить от имени государства ученикам первых классов персональные компьютеры.

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