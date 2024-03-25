Глава МИД Туркменистана оставил запись в книге соболезнований в посольстве России в Ашхабаде

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов посетил посольство России в Ашхабаде, где оставил запись в книге соболезнований в связи с произошедшим 22 марта 2024 года террористическим актом в городе Красногорске Московской области.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства также положил букет цветов на стол, покрытый черной скатертью, на котором стояла траурная ваза с цветами и фотография горящей свечи с надписью «Москва. Крокус сити холл. 22.03.2024».

Записи в книге соболезнований в посольстве России в Ашхабаде также сделали послы ряда государств, аккредитованных в Туркменистане, и жители туркменской столицы.

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