В МГИМО проведен «круглый стол», посвященный юбилею Махтумкули

Посольство Туркменистана в Российской Федерации совместно с обществом туркменских студентов, обучающихся в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) провели «круглый стол», посвященный 300-летию со дня рождения классика туркменской литературы и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

В работе «круглого стола» приняли участие глава туркменской дипломатической миссии в России Эсен Айдогдыев, проректор МГИМО по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев, ученые, преподаватели и студенты элитного столичного учебного заведения. В ходе обмена мнениями участники встречи особо обратили внимание на художественную, гуманистическую и нравственную ценность творческого наследия поэта-классика, а также его особую роль в воспитании молодого поколения своей страны.

Затем «круглый стол» расширил свою поверхность до размеров атриума МГИМО, где была организована фотоэкспозиция «Страна, о которой мечтал Махтумкули Фраги», а также выставка декоративно-прикладного искусства, живописных полотен и книг, рассказывающих об истории и сегодняшних достижениях Туркменистана.

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