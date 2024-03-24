Президент Туркменистана написал книгу о культурной столице тюркского мира 2024 года

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов написал книгу «Анау – культура, берущая истоки в тысячелетиях». Как сообщил глава государства на заседании правительства, новая книга посвящена провозглашению в 2024 году туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира.

Участники заседания поздравили президента Туркменистана с выходом в свет новой книги, отметив, что этот содержательный труд вызовет большой интерес у широкого круга читателей. Также было подчеркнуто, что провозглашение в 2024 году города Анау культурной столицей тюркского мира будет способствовать повышению международного авторитета Туркменистана.

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