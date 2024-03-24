В российском Липецке приобщились к творчеству Махтумкули

Липецкая областная организация общероссийской общественной организации «Союз писателей России» совместно с президентской академией РАНХиГС («Российская академия народного хозяйства и государственной службы») при организационной поддержке Посольства Туркменистана в РФ провели международную научную конференцию «Влияние Махтумкули Фраги на русскую литературу», посвященную 300-летию со дня рождения классика туркменской литературы.

В работе конференции в очном и онлайн форматах приняли участие ученые из Туркменистана, России, Узбекистана и Пакистана. К ним подключились ученые, преподаватели и студенты филиалов РАНХиГС в регионах РФ. Многочисленные студенты из Туркменистана, обучающиеся в вузах Липецкого региона, также приняли участие в работе форума.

Выступившие отметили, что во многих странах мира, в том числе в РФ, знают и любят творчество Махтумкули, есть немало поклонников, специалистов и знатоков классика туркменской литературы и мыслителя Востока, который в своем творчестве воспевал патриотизм, гуманизм, справедливость, дружбу народов. В этом смысле Махтумкули Фраги был интернационалистом в самом высоком и чистом понимании этого слова.

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