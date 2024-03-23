По инициативе Туркменистана ООН объявило 2025 год «Международным годом мира и доверия»

Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла предложенную Туркменистаном резолюцию, объявляющую 2025 год «Международным годом мира и доверия». Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Согласно сообщению, соавторами документа выступили 86 государств. Как отметила постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, в документе отражены основополагающие цели и принципы Устава ООН, прежде всего обязательства по урегулированию споров мирными средствами и методами.

В резолюции также предусматривается механизм привлечения добровольных взносов в целевой фонд для проведения «Международного года мира и доверия», а организационные вопросы возложены на ЮНЕСКО и Департамент ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства.

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